Послы G7 ожидают оперативного расследования дела Саакашвили

Послы стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) ожидают, что расследование дела бывшего председателя Одесской ОГА, лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили состоится оперативно и в соответствии с юридическими обязательствами Украины.

Об этом сообщили в посольстве Италии, которая в этом году председательствует в G7.

«Мы знаем, что господина Саакашвили задержали, и протесты продолжаются. Мы внимательно следим за развитием ситуации. Призываем всех полностью уважать и поддерживать конституционный строй и правовую систему в Украине, соблюдать права и обязанности мирного протеста и воздерживаться от попыток дестабилизации. Мы также ожидаем, что расследование будет проведено оперативно и в соответствии с юридическими обязательствами Украины», - подчеркивается в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, 6 декабря стало известно, что Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, ему инкриминируют покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256). В ГПУ отметили, что Саакашвили отправлен текст подозрения по адресу его проживания.

Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Утром 5 декабря в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли к Верховной Раде.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задерживали в рамках расследования уголовного производства по содействию участникам преступных организаций и сокрытию их преступной деятельности (статья 256 Уголовного кодекса Украины).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко по прекращению их уголовного преследования.

В свою очередь Саакашвили отверг обвинения Луценко в содействии участникам преступных организаций.

5 декабря в Генпрокуратуре сообщили, что подготовили и передали председателю Нацполиции Сергею Князеву постановление об объявлении Саакашвили в розыск.

Сегодня, 6 декабря, утром, правоохранители осуществили попытку штурма палаточного городка в Мариинском парке. Они применили слезоточивый газ и повалили ограждение. Митингующие бросали в стражей порядка петарды и отбивались от них деревянными и металлическими брусками. После чего правоохранители отступили. Как пояснили в отделе коммуникации полиции Киева, проводились мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили. По данным полиции, в результате сопротивления, которое оказывали митингующие, пострадали 14 правоохранителей и двое гражданских, но ни один из участников акции не задержан.