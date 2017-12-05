Миротворческая миссия ООН на Донбассе возможна, если ее цель будет одна для всех – МИД Люксембурга

Размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе возможно, но при условии, что ее цель будет одной для всех, а именно: прекратить боевые действия, отвести военную технику и восстановить контроль на границе, заявил в Брюсселе глава внешнеполитического ведомства Люксембурга Жан Ассельборн.

Читайте такжеГермания заявила, что не имеет разногласий с США по вопросам размещения миротворцев на ДонбассеОн сказал об этом перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС, на которой будет присутствовать госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает радио Свобода.

«Договоренность относительно «голубых касок» на Донбассе является довольно возможной, если все стороны будут разделять одну цель размещения этих миротворцев. А именно: прекратить бои, отвести тяжелые и прочие вооружения и контролировать, что творится на украинско-российской границе, чтобы не допускать нового поступления вооружений. Учитывая это миротворческая миссия является очень позитивной идеей», – заявил Жан Ассельборн.

Люксембургский министр также отметил, что реальность миссии миротворцев ООН на востоке Украины зависит от того, как смогут договориться относительно нее в Совете Безопасности ООН, где Россия является полноценным членом.

В то же время, со стороны ЕС, по мнению Жана Ассельборна, должна быть предоставлена полная поддержка усилиям спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера. «Специальный представитель США Волкер сейчас там находится и думаю, нам следует приветствовать его усилия. С другой стороны, надо поощрить Россию решиться на дальнейший прогресс в отношении идеи, которую президент Путин сам выдвинул. Надо углублять и добиться того, чтобы был восстановлен контроль над границей», – заявил глава внешнеполитического ведомства Люксембурга.

Россия, которая подала в Совет Безопасности ООН предложение относительно сил ООН на Донбассе, добивается, чтобы эти силы дислоцировались только вблизи линии контакта в местах, где работают наблюдатели ОБСЕ, и имели задачу только охранять этих наблюдателей.

Украина и ее западные союзники отвергли такие ограничения и настаивают, что эти силы должны работать на всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемій участок украинско-российской границы, и иметь широкий миротворческий мандат.

Кроме того, Киев и Запад отвергают любое согласования подробностей возможной миссии ООН с боевиками, которые не являются стороной минских договоренностей об урегулировании на оккупированной части Донбасса. Украина ведет ограниченный диалог с боевиками по ряду повседневных вопросов, но не видит возможным говорить о важных политических моментах с тамошними местными представителями гибридной агрессии России.