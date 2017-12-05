Саакашвили назвал обвинения со стороны ГПУ "наглой ложью"

Лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили назвал «наглой ложью» обвинения в его адрес со стороны генпрокурора Юрия Луценко.

Как говорится в опубликованном на странице Саакашвили в Facebook заявлении, ГПУ, по мнению политика, стремится дискредитировать его и все протестное движение в Украине.

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«Информация, полученная Михаилом Саакашвили из достоверных источников и обнародованная им 29 ноября полностью подтвердилась сегодня в действиях ГПУ и СБУ. Саакашвили предвидел такой сценарий и предупредил, что власть готовит фальсификации «доказательств», чтобы начать уголовное дело по приказу Порошенко», – говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Луценко заявил, что лидер партии "Движение Новых сил" Михаил Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки Виктора Януковича и Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.