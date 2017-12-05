Саакашвили получал финансирование не только от Курченко - Геращенко

Член коллегии МВД, народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко заявляет, что финансирование экс-глава Одесской ОГА, лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили получал не только от беглого бизнесмена Сергея Курченко, а также и от бывших министров, работавших при экс-президенте Викторе Януковиче.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

По словам Геращенко, что генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня на пресс-конференции продемонстрировал запись разговора Саакашвили с Курченко, на которой слышно, как они обсуждают вопросы сотрудничества «для защиты интересов и остатков бизнеса Сергея Курченко».

Также, добавил депутат, Курченко «хотел выстроить с Саакашвили долговременные политические отношения».

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«Были также обнародованы кадры получения денег подвижником Саакашвили Северионом Дангадзе — руководителем киевской организации партии «Рух новых сил», - добавил парламентарий.

Он подытожил, что из информации спецслужб становится ясно, что «финансирование прорыва Саакашвили, найма боевиков, финансирование палаточного лагеря, вплоть до выплат «суточных», покупки дров, продуктов питания осуществлялось с территории Российской Федерации, людьми из ближайшего окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.

«Не только Курченко финансировал этот так называемый «Михо-майдан», были и другие люди, в том числе министры из окружения Януковича. Просто эта информация еще ждет своего часа», - сказал Геращенко.

Отвечая на вопрос, когда началась соответствующая спецоперация по Саакашвили, депутат сообщил, что она началась еще летом — в тот момент, когда «окружение Саакашвили искало финансы для того, чтобы вернуться в Украину и пытаться подорвать существующий государственный строй».

Как сообщал УНИАН, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержан в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 УК).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в остановке их уголовного преследования.