Саакашвили получал финансирование не только от Курченко - Геращенко
Народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко заявляет, что Саакашвили получал деньги от «министров из окружения Януковича».
Член коллегии МВД, народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко заявляет, что финансирование экс-глава Одесской ОГА, лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили получал не только от беглого бизнесмена Сергея Курченко, а также и от бывших министров, работавших при экс-президенте Викторе Януковиче.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
По словам Геращенко, что генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня на пресс-конференции продемонстрировал запись разговора Саакашвили с Курченко, на которой слышно, как они обсуждают вопросы сотрудничества «для защиты интересов и остатков бизнеса Сергея Курченко».
Также, добавил депутат, Курченко «хотел выстроить с Саакашвили долговременные политические отношения».
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«Были также обнародованы кадры получения денег подвижником Саакашвили Северионом Дангадзе — руководителем киевской организации партии «Рух новых сил», - добавил парламентарий.
Он подытожил, что из информации спецслужб становится ясно, что «финансирование прорыва Саакашвили, найма боевиков, финансирование палаточного лагеря, вплоть до выплат «суточных», покупки дров, продуктов питания осуществлялось с территории Российской Федерации, людьми из ближайшего окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.
«Не только Курченко финансировал этот так называемый «Михо-майдан», были и другие люди, в том числе министры из окружения Януковича. Просто эта информация еще ждет своего часа», - сказал Геращенко.
Отвечая на вопрос, когда началась соответствующая спецоперация по Саакашвили, депутат сообщил, что она началась еще летом — в тот момент, когда «окружение Саакашвили искало финансы для того, чтобы вернуться в Украину и пытаться подорвать существующий государственный строй».
Как сообщал УНИАН, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ.
В СБУ сообщили, что Саакашвили задержан в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 УК).
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в остановке их уголовного преследования.