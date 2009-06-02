ПР и БЮТ не остановит даже отставка Ющенко?

Даже заявление об отставке президента не остановит объединение БЮТ и ПР ради внесения изменений в Конституцию.

Такой вывод можно сделать из слов регионала Нестора Шуфрича в комментарии каналу "Рада".

Комментируя слухи, что президент может распустить Раду или сам подать в отставку, что сделать невозможным внесение изменений в Конституцию БЮТ и ПР, Шуфрич заявил, что "с точки зрения Конституции до президентских выборов Раду распустить уже невозможно".

"Относительно написания ним заявления об отставке, то я не думаю, что Украине так повезет, что он уйдет досрочно", - заявил Шуфрич.

"С другой стороны, это едва ли остановит те процессы, которые должны обеспечить прозрачную и ответственную систему власти и минимизировать кризис. Даже, если Ющенко напишет заявление и объявит его в парламенте, то уже ради этого эти процессы надо было начать", - заявил он.

"В стране существует двоевластие, а на самом деле это безвластие. Можно было бы к этому относиться философски, если бы не кризис, который мы ощущаем", - сказал регионал.

"Мы вынуждены снова искать компромиссы относительно создания такой системы власти, которая поможет преодолеть кризис. Будем откровенны – все решения правительства, плохие или хорошие, блокируются Ющенко. И антикризисные законы приняты лишь благодаря голосам Партии регионов. Более того, мы несколько раз преодолевали вето президента на антикризисные законы", - напомнил депутат.

По словам Шуфрича, как избирать президента – вопрос второстепенный.

"Здесь у нас есть внутренний, сложный вопрос – Виктор Федорович Янукович имеет право быть избранным всенародно президентом, так как у него это украли в 2004 году. Но много моих коллег и я лично поддерживаю предложение избежать противостояния на президентских выборах, а после них проведения досрочных парламентских, которые захочет провести президент", - заявил депутат.

Украинская правда