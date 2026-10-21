320 дней на 'нуле': бойцов 65-й бригады три суток выводили на эвакуацию

После выхода с позиций бойцам нужно было пройти 18 километров пешком до точки, откуда их уже можно было забрать.

Четырех бойцов 65-й механизированной бригады ВСУ вывели с "нуля" после 320 дней пребывания на позициях. До эвакуации они шли три суток, преодолев 18 километров. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Отмечается, что когда в Запорожье начались дожди и туманы, это как раз та погода, которая позволяет сменить ребят на позициях, забрать раненых и погибших, подвезти боекомплекты и продукты, поскольку на юге в солнечное лето вокруг всё просматривается на километры.

"Заменили 4 бойца одного из батальонов 65-й бригады. Уставшие, измученные и обессиленные, они не потеряли боевой дух и не утратили веру в свою работу. "Новоандреевка – наша!" – это чувство выполненного долга держит солдата лучше всех стимуляторов. Они готовы "поправиться" и вернуться в строй – и это не заученные пропагандистские лозунги, а суть их работы – защищать своё. Они честно выполняли свой солдатский долг, когда приходилось отражать атаки, слушать жужжание смерти в небе и скучать по родным. И не просили их заменить", – говорится в сообщении.

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В бригаде отметили, что пытались заменить бойцов неоднократно за этот неполный год – одна группа смены погибла, не дойдя до позиций; другие получали ранения и вынуждены были отойти. Только поздней осенью попытка увенчалась успехом.

"Это ответ на упреки всем тем, кто обвиняет командование в том, что оно не хочет менять своих бойцов на позициях. А правда очень проста и страшна – это война дронов и артиллерии, здесь ротации происходят только из-за непогоды. Такова цена каждого сохраненного километра родной земли, которую защищают эти ребята здесь, на Ореховском направлении", – заявили в бригаде.

После выхода с позиций бойцам нужно было пройти 18 километров пешком до точки, откуда их уже можно было забрать. Этот путь занял три суток. Затем была не менее опасная дорога на бронетехнике по кольцевой зоне к сослуживцам, где их сразу ждали медики.

Эвакуация украинских военных – последние новости

Как сообщал УНИАН, операторы БПЛА Сухопутных войск Украины провели уникальную операцию по эвакуации раненого военного с помощью воздушного дрона с фронта. Боец 30-й отдельной механизированной бригады во время пребывания на позиции получил ранение и нуждался в эвакуации. Однако провести её с помощью наземного роботизированного комплекса было невозможно из-за большого количества российских БПЛА и заминированной территории. Поэтому для эвакуации использовали тяжёлый гексакоптер украинского производителя, который военные 92-й ОШБр модернизировали в соответствии с требованиями операции.

В Сухопутных войсках подчеркнули, что спасённый военный не просто ждал эвакуации, но и даже в чрезвычайно сложных условиях продолжал отражать атаки врага. В итоге бойца успешно доставили к месту эвакуации. Сейчас он проходит лечение и реабилитацию, его жизни уже ничего не угрожает.

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