Появились фото Саакашвили на крыше
Саакашвили ходит по крыше и продолжает спрыгнуть.
По данным журналистов, лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили, у которого сейчас дома продолжаются обыски, поднялся на крышу 8-этажного дома и грозится прыгнуть вниз, если его коснутся правоохранители.
Читайте такжеСаакашвили угрожает спрыгнуть с крыши дома из-за обыска в его квартире (фото, видео)
Журналисты получили фотографии Саакашвили с крыши и возле дома, где продолжаются следственные действия ГПУ, передает Эспрессо.TV.
Как сообщал УНИАН, в киевской квартире лидера "Руху нових сил" Михеила Саакашвили проходит обыск. Об этом заявил его соратник Давид Сакварелидзе.
По данным источников, это дело Генеральной прокуратуры. Обыск проводят с привлечением спецподразделения "Альфа" в рамках уголовного производства в отношении политиков-беглецов, которые могли финансировать акции Саакашвили.
Обновлено. Позже Саакашвили задержали. Автомобиль, куда его усадили, заблокировали митингующие на улице Трехсвятительской. Люди стали живым щитом. На место событий стягивают бойцов Нацгвардии.
Читайте также: Саакашвили на крыше, обыск в квартире, стычки возле Майдана: все подробности о задержании политика (фото, видео)