Появились фото Саакашвили на крыше

По данным журналистов, лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили, у которого сейчас дома продолжаются обыски, поднялся на крышу 8-этажного дома и грозится прыгнуть вниз, если его коснутся правоохранители.

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Журналисты получили фотографии Саакашвили с крыши и возле дома, где продолжаются следственные действия ГПУ, передает Эспрессо.TV.

Как сообщал УНИАН, в киевской квартире лидера "Руху нових сил" Михеила Саакашвили проходит обыск. Об этом заявил его соратник Давид Сакварелидзе.

По данным источников, это дело Генеральной прокуратуры. Обыск проводят с привлечением спецподразделения "Альфа" в рамках уголовного производства в отношении политиков-беглецов, которые могли финансировать акции Саакашвили.

Обновлено. Позже Саакашвили задержали. Автомобиль, куда его усадили, заблокировали митингующие на улице Трехсвятительской. Люди стали живым щитом. На место событий стягивают бойцов Нацгвардии.

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