Зеленский заявил о прогрессе в вопросе разведданных США и работы Starlink в Украине

При этом он отметил, что разведданные из США снова поступают.

Возможности Starlink и Starshield в Украине пока ограничены, но американская сторона будет работать над решением этого вопроса. Об этом в интервью Fox News заявил президент Владимир Зеленский.

Он напомнил, что вчера, 20 октября, у него состоялся телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио.

"Что касается Starlink и Starshield – возможности пока ограничены, но госсекретарь заверил меня, что будет работать над этим вместе со своей командой, чтобы решить этот вопрос. Дай Бог, всё получится", – сказал Зеленский.

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По его словам, речь шла и о непоступлении данных от разведки США.

"Кстати, разведка сейчас работает. Большое спасибо. Для нас было очень опасно не получать заблаговременных предупреждений о баллистических ударах со стороны России. Сейчас это работает", – подчеркнул президент Украины.

Работа Starlink в Украине – что известно

Как сообщал УНИАН, Сергей Бескрестнов (Флеш), советник президента Украины по технологическим инновациям в Вооруженных силах Украины, отметил, что из-за существующих ограничений в системе спутниковой связи Starlink Украина не может защититься от реактивных "Шахедов".

Он пояснил, что Украина очень активно использует спутниковую связь от SpaceX в своей обороне.

Он пояснил, что украинцы разрабатывают очень эффективные решения для противодействия этому российскому оружию – в частности, реактивные перехватчики. Однако компания SpaceX ввела ограничения в системе Starlink. Теперь этот канал радиосвязи через спутник не работает.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что спутниковый сигнал для терминалов Starshield, военной версии Starlink, по-прежнему ограничен. Так, на различных участках фронта оборудование перестает функционировать при скорости 130–161 километр в час. Это тормозит фронтовую логистику украинской армии и ограничивает использование дронов различных типов, прежде всего – дронов для нанесения средних ударов и перехватчиков реактивных "Шахедов".

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