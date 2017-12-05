Савченко встретилась с замом главаря "ДНР" - СМИ

Народный депутат Надежда Савченко снова ездила на оккупированные территории, где провела встречу с заместителем главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко "Ташкентом".

Сама Савченко пока не комментирует эту информацию, передает "Главком", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

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Настоящее имя боевика с позывным "Ташкент" - Александр Тимофеев. Он - "министр доходов и сборов ДНР", по данным СМИ, особа, приближенная к главарю террористов.

Савченко и раньше бывала на оккупированных территориях. То, что она пошла на переговоры с террористами, в свое время вызвало волну возмущения в обществе.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля 2017 года боевики заявили, что Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан приехали на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы посетить украинских военнопленных.