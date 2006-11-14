Бессмертный проигнорировал звонок Ющенко

Экс-председатель политсовета НСНУ, лидер парламентской фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявляет, что ему “неприятно”, что почетный председатель НСНУ, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не присутствовал на втором этапе съезда партии 11 ноября.

Об этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявил в интервью газете "Известия в Украине" (№ 51 от 14.11.2006 г.).

“Если быть откровенным, мне очень неприятно, что Президента не было на съезде. Наверное, нам нужно было лучше работать, более аргументировано убеждать... В конце концов, это его решение, и я не хочу это обсуждать. С моей точки зрения, Виктор Андреевич должен был быть на съезде и принимать участие в его работе. С другой стороны – если бы он был на съезде, мы бы не услышали и трети того, что там было”, - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Вместе с тем, он сообщил, что с В.ЮЩЕНКО они виделись накануне съезда. “И единственный вопрос, который мы обсуждали – выборы руководства партии и конкретная кандидатура на должность ее лидера. Я до последнего дня был убежден, что приход в партию новых людей хотя и не даст ответа на все вопросы, но очертит контуры новой команды. Однако ничего этого не произошло, и те, на кого мы рассчитывали, никак не могли определиться – писать им заявления в партию или нет. Сначала это был Арсений ЯЦЕНЮК, потом Юрий ЛУЦЕНКО, потом Вячеслав КИРИЛЕНКО... Я уже не говорю о Тарасе СТЕЦЬКИВЕ, который в своих статьях очень негативно отзывался о “Нашей Украине”. Но, надеюсь, Тарас понимает, что на сегодняшний день ни одна структура не способна стать серьезной альтернативой Партии регионов, кроме “Нашей Украины”, - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он также рассказал о телефонном звонке В.ЮЩЕНКО во время своего выступления на съезде. “Поскольку в тот момент я выступал перед делегатами съезда и не мог ответить на звонок, то просто сбросил его, потому что микрофоны стали ловить радиоволны и “фонить”. Тогда Президент позвонил по телефону Юрию ЕХАНУРОВУ”, - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ, добавив: “Да, был факт звонка Президента Юрию Ивановичу, и был разговор. Но содержание этого разговора на две трети состояло из того, что я озвучил на трибуне. Так совпало”.