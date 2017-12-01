Посол Украины в Британии объяснила редактору Observer против кого воюют украинские солдаты

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко объяснила редактору The Observer, который писал о "гражданской войне в Украине", что украинские солдаты воюют против сорокатысячного российско-оккупационного войска на Донбассе, защищая Украину от российской агрессии.

Читайте такжеВеликобритания поддерживает евроинтеграционные стремления Украины - министр по делам ЕвропыОб этом говорится в ее заявлении на сайте Посольства Украины в Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в ответ на письмо Роберта МакКрума, редактора журнала The Observer относительно его статьи "Генри Марш: Украина - что-то вроде "Трабанта", который хочет быть "Феррари", опубликованной в The Guardian 26 ноября.

Посол спросила: "Вы думаете, что ссылок на информацию в Википедии и слов определенных лиц достаточно для оценки ситуации в такой стране, как Украина?"

«Вы называете ситуацию на востоке Украины «гражданской войной», основываясь на том, что видели «много солдат на улицах Львова, бронетранспортеры на местных дорогах» и получили «свидетельства нескольких хирургов, с которыми вы говорили». В этой связи я могу Вам сказать, что солдаты, которых вы видели во Львове (город на западной Украине), - это те, кто воюет на Донбассе против 40 тыс. российско-оккупационных войск и их приспешников. Вы можете увидеть военнослужащих в форме по всей Украине, поскольку они ротируются из Донбасса и обратно, или получают медицинскую помощь, в то время, когда защищают мою страну. Мне просто интересно ... если вы увидите военнослужащих в форме в любом другом европейском городе - то вы сразу же подумаете что там идет гражданская война?» - заявила Галибаренко.

По словам посла, Украина имеет много доказательств военной агрессии России.

«Вы просите меня дать «альтернативную версию описания этого внутреннего конфликта». Другого понятия, чем российская военная агрессия, не существует. Есть множество доказательств, в том числе фотографий, видеороликов и свидетельств российских военнослужащих, оружия и военной техники, в том числе танков, ракетных систем залпового огня, наконец, российских солдат, которых задерживают на Донбассе», - отметила Галибаренко.

Она напомнила, что, согласно данным ООН, агрессия России привела к гибели в Украине более 10 тыс. человек и свыше 20 тыс. были ранены.

«Эти цифры включают, в частности, 298 пассажиров рейса MH17, в том числе 80 детей, погибших в результате террористического акта 17 июля 2014 года, когда самолет Malaysia Airlines был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», - добавила посол.

«Я считаю, что любая справедливая и объективная оценка должна базироваться на фактах и ​​цифрах, а не на таких фразах, как« видел солдат в форме и общался с несколькими врачами», - добавила дипломат.

«Учитывая указанное, я не вижу никаких оснований повторно комментировать Ваши суждения относительно «конфликта Евромайдана» или «антисемитизма». Я могу только надеяться, что в Ваших очередных публикациях Вы, как у нас говорят в Украине, «будете копать глубже» ...», - подытожила посол.