Суд над подозреваемыми в катастрофе МН17 над Донбассом пройдет в Гааге

Нидерланды решили, что судебный процесс над подозреваемыми в катастрофе самолета Малазийских авиалиний рейса МН17, который был сбит в небе над Донбассом, состоится в Гааге.

Как сообщают нидерландские СМИ, об этом сегодня в парламенте сообщил министр юстиции Стеф Блок.

"Министр считает, что суд в Гааге является наиболее логичным выбором для этого процесса. Также может случиться, что судебное рассмотрение будет проводиться не в самой Гааге, а в другом месте за пределами города", - говорится в сообщении.

Ранее уже была достигнута договоренность, что подозреваемые будут отвечать в соответствии с законодательством Нидерландов. Между тем, Нидерланды хотели бы, чтобы дело рассматривал Международный суд ООН, но в Совете безопасности ООН Россия применила право вето.

По информации СМИ, уголовное расследование еще продолжается, и никому обвинения еще не были выдвинуты.

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Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Голландии 13 октября 2015 г. обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским ЗРК «Бук», ввезенным в Украину из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, находившееся под контролем пророссийских террористов. В круг подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

5 июня 2017 г. группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала на своем сайте исследование, подтверждающее, что «Бук», которым был сбит самолет, является российским.

Страны-участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал, и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

В Совете федерации РФ объявили, что суд в Нидерландах «не будет легитимным».

7 июля 2017 г. Украина и Нидерланды подписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела о катастрофе малазийского «Боинга».