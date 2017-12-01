Журналисты нашли у зама Жебривского деньги, машину и квартиру из ниоткуда - СМИ

Заместителю главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Виктору Ремскому может грозить до пяти лет лишения свободы, если он не сможет объяснить происхождение денег, квартир и машин, внесенных в его декларацию.

Об этом пишет издание "Апостроф".

Издание напоминает, что Ремский, которого называют "кошельком" губернатора Павла Жебривского, согласно распределению обязанностей, отвечает в администрации за строительство, восстановление разрушенных объектов, за развитие промышленности, транспорта и дорог, экологию, недропользование (читай: шахты), а также борьбу с преступностью и взаимодействие с органами прокуратуры, судами, ОВД, СБУ и военными формированиями и др.

Согласно официальной биографии, Ремский ни дня не проработал в бизнесе или на другой госслужбе, кроме собственно администрации, пишет издание.

С 1999 года он трудился исключительно в системе правоохранительных органов. Поэтому когда в первой обнародованной декларации за 2013 год"всплыли" записанные на жену два "свежих" автомобиля - Volkswagen Toureg и Volkswagen СС - это должно было насторожить контролирующие органы.

Как указал Ремский в декларации за 2015 год, на машины было потрачено совокупно около 730 тыс. грн. Кроме того, он также написал, что в 2011 году его жена приобрела за 1,2 млн грн. пятикомнатную квартиру в элитном ЖК "Голосеево" на 160 кв. м.

Интересно, что за 2013 год, когда были приобретены машины, Ремский получил чуть более 70 тыс. грн. дохода, жена – около 8 тыс.

По итогам 2016-го, когда он уже трудится в Донецкой ОГА под руководством Павла Жебривского, Ремский не только декларирует утроение зарплаты по сравнению с 2015 годом (со 150 до 420 тыс. грн. в год), но и фиксирует неплохие накопления наличности: 20000 USD и 270 тыс. грн., отмечает издание со ссылкой на декларацию чиновника.

Еще одна странность произошла летом 2017 года. В этот период Ремский получил страховую выплату от компании "Европейское туристическое страхование" на сумму более 330 тыс. грн. Однако ни в текущей, ни в прошлых декларациях Виктор Ремский не указал расходы на страхование. А это - внесение заведомо неправдивых данных в декларацию.

Необъяснимое появление имущества и денег в декларациях обычно квалифицируется как незаконное обогащение должностных лиц. Поскольку Ремский как замглавы обладминистрации относится к лицам, которые занимают ответственное положение, согласно ст. 368-2, таким правонарушителям может грозить до пяти лет лишения свободы.