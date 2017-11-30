Сытник после встречи с Луценко: никто из работников НАБУ не будет задержан

Директор НАБУ Артем Сытник и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий договорились с генеральным прокурором Юрием Луценко, что детективов НАБУ, которые расследовали коррупционную схему в Государственной миграционной службе, не будут задерживать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник и Холодницкий заявили после встречи с Луценко.

"Только что в ходе разговора с генеральным прокурором было определено, что никто из сотрудников Антикоррупционного бюро задержан не будет. У них есть расследование, которое было начато по заявлению первого заместителя председателя миграционной службы, и это расследование касается якобы провокаций взятки со стороны работников Антикоррупционного бюро. Наше расследование касается именно той схемы, которая разрабатывалась в ходе этой операции", - заявил он.

Вместе с тем Сытник и Холодницкий отказались сообщить детали вчерашнего задержания работника НАБУ и этой ситуации.

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В то же время председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры отметил, что будет способствовать расследованию уголовного производства по заявлению первого заместителя председателя Государственной миграционной службы в СБУ о предложении взятки.

"Со своей стороны - САП и НАБУ - мы обещаем полное содействие Генеральной прокуратуре в их расследовании и ожидаем, что такой же будет адекватный ответ со стороны Генеральной прокуратуры. Нам важно установить объективную истину", - сказал Холодницкий.

Также Сытник отметил, что после срыва вчерашней спецоперации (задержание сотрудниками СБУ и ГПУ детектива бюро, работавшего под прикрытием - УНИАН) НАБУ будет давать оценку действиям руководства ГМСУ на основании уже собранной информации.

"К сожалению, вчерашнее расследование имеет негативные последствия для нашей операции, и она фактически прекращена. И всех фигурантов, которых мы вели, мы уже задокументировать не сможем", - сказал Сытник.

"Те доказательства, которые уже были собраны детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров - им будет дана оценка, и соответственно будут приняты процессуальные решения. Расследование продолжается, но оно уже фактически не выйдет на тот уровень, который мы планировали в ходе этой спецоперации. Сейчас мы будем давать оценку юридическую тому, что уже собрано", - добавил Сытник.

Однако, по словам директора НАБУ, в Генпрокуратуре и СБУ не были в полной мере осведомлены об операции в рамках расследования коррупционной схемы в ГМСУ.

"Как мы выяснили только что работники СБУ и ГПУ, возможно, не знали всей полноты картины, которая происходила в отношении этих лиц", - сообщил Сытник.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, в НАБУ заявили, что 29 ноября во время документирования «одного из эпизодов с участием первого заместителя председателя ГМС оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, работавшего под прикрытием».

По информации НАБУ, ему инкриминируют провокацию взятки.

Также в НАБУ опровергли информацию ГПСУ о том, что "агент НАБУ" якобы в течение нескольких месяцев неоднократно предлагал первому заместителю ГМСУ "большие суммы взяток".

«В соответствии с материалам уголовного производства, должностное лицо ГМСУ сама неоднократно озвучивала требование о получении "поощрение" в сумме 30 тысяч долларов США - сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии - за предоставление вида на жительство на территории Украины», - сообщили в Бюро.

Также в ведомстве отметили, с момента начала спецоперации в апреле 2017 задокументировано еще немало фактов незаконной деятельности «организованной преступной группировки в составе нынешних и бывших работников центрального аппарата и территориальных подразделений ГМСУ».

В НАБУ выразили убеждение, что «имеет место спланированная диверсия» против работников Бюро и САП, реализованная «СБУ и санкционированная генеральным прокурором Украины».

В свою очередь сегодня первый заместитель председателя ГМСУ Дина Пимахова заявила, что по собственной инициативе подала заявление в СБУ о предложении взятки.

Чиновница сообщила, что мужчина, назвавшийся представителем иностранной компании, вошел к ней в доверие и стал предлагать решить вопрос о содействии незаконной легализации иностранных граждан. Пимахова утверждает, что отказала мужчине, однако он продолжал предлагать ей решить вопрос, намекая на денежное вознаграждение. Пимахова заявила, что после этого написала заявление в СБУ.