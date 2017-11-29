В ГМС сообщили о задержании агента НАБУ во время попытки дать взятку одному из ее руководителей

Сегодня, во время попытки передачи взятки Первому заместителю Председателя Государственной Миграционной службы Дине Пимаховой, был задержан агент Национального антикоррупционного бюро. Об этом говорится в сообщении на сайте службы.

В сообщении указано, что на протяжении нескольких месяцев агент НАБУ неоднократно пытался спровоцировать Пимахову, предлагая большие суммы взяток за принятие незаконных решений по легализации в Украине граждан Вьетнама и Ирана, которых даже не существовало в реальности.

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"Дина Пимахова, как законопослушная гражданка, обратилась с заявлением в правоохранительные органы о том, что ей пытаются передать взятку. После чего правоохранителями был проведен комплекс оперативно - розыскных мероприятий по документированию преступной группы", - говорится в заявлении.

В результате, во время попытки передать первую часть взятки в размере 15 тысяч долларов США, агент НАБУ был задержан на месте совершения преступления сотрудниками СБУ.

В службе также отметили, что действия агента НАБУ могут подпадать под ответственность, предусмотренную 370 ст. Уголовного Кодекса - провокация подкупа. Продолжаются следственные действия.