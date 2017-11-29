У Порошенко объяснили, почему Польша делает антиукраинские заявления (видео)

Конфликта Украины с Польшей можно избежать исключительно дипломатическим путем. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

По его словам, ни одна из сторон не заинтересована в политическом скандале, передает 5 канал.

Читайте такжеУ президента Польши заявили, что Европа может выбрать Москву, а не Киев

"Этот язык ввела польская сторона. Украинская сторона не заинтересована в ссорах с нашим стратегическим партнером. Поэтому мы стараемся очень спокойно вести диалог с Варшавой, чтобы уладить политические заявления польских представителей определенных политических кругов. Мы считаем, что наше стратегическое партнерство гораздо важнее временных определенных сложностей. И я понимаю проблематику нашего общего исторического прошлого", – отметил Елисеев.

В то же время, в АП предполагают: антиукраинскими заявлениями польская сторона, вероятно, пытается отвлечь внимание от своих проблем внутри ЕС.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский высказался за продолжение диалога с Украиной, но одновременно выразил разочарование по поводу нынешних отношений между двумя странами.