Большинство членов ПАСЕ поддерживает позицию Украины по российской делегации – Арьев

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев заявляет, что большинство членов ПАСЕ считают, что российская делегация должна вернуться в Ассамблею только после прекращения агрессии против Украины.

Об этом Арьев сказал в эфире телеканала "112 Украина", комментируя заявление генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда о том, что он выступает за отмену санкций против российской делегации в ПАСЕ.

По словам Арьева, такой призыв Ягланда подрывает основы Совета Европы и дискредитирует эту организацию.

"Это заявление и такую позицию, я считаю, достаточно извращенной, поскольку она фактически означает, что генеральный секретарь Совета Европы (организация, которая была создана для защиты прав человека и верховенства права) призывает защитить права 130 млн граждан России из-за того, чтобы избежать выхода страны из этой организации за счет существенного ухудшения ситуации с правами человека в Украине и за счет нарушения прав украинских граждан, в частности, крымских татар и украинцев в Крыму, людей, проживающих на оккупированной территории Донбасса, а также тех граждан, 1,5 млн, выехавших с Донбасса из-за российской агрессии.

Фактически это призыв, который можно расценить, что он подрывает саму основу Совета Европы и дискредитирует эту организацию, поскольку он делается генсеком этой организации. Поэтому в данном случае я считаю, что это возмутительно вещь", - сказал Арьев.

Глава украинской делегации также отметил, что его коллеги из ПАСЕ также возмущены тем, что произошло.

"Мы знали, что Ягланд промоутирует возвращение российской делегации в ПАСЕ, но, прежде всего, это идет против принципов Совета Европы, именно то, чем он обосновывает свою позицию, а второе - это вмешательство в дела ПАСЕ. ПАСЕ - это отдельная структура в системе Совета Европы, она имеет своего президента и генсека", - сказал Арьев.

Он подчеркнул, что Ягланд не является руководителем парламентской части организации.

«Поэтому в данном случае это можно расценить как прямое вмешательство Ягланда в дела, которые являются сугубо делами ПАСЕ, поскольку возвращение российской делегации определяется в начале каждого года, когда обновляются полномочия всех делегаций, и, согласно уставу ПАСЕ, только Ассамблея может решать, принимать российскую делегацию или не принимать вообще, или принимать ее с санкциями и ограничениями, как это произошло в 2015 году, и голосование за это происходит только делегатами ПАСЕ», - пояснил Арьев.

По его словам, генсек Совета Европы не имел никакого права и мандата от ПАСЕ делать такие заявления.

«Или вояжи наподобие того, что он делает, промоутируя возвращение российской делегации в ассамблею", - отметил глава украинской делегации в ПАСЕ.

На вопрос, в чем заключается мотив Ягланда, Арьев сказал: "Мне трудно точно сказать, чем руководствуется Ягланд. Он, очевидно, считает, что надо оставлять Россию членом этой организации несмотря ни на что... У Ягланда давно достаточно теплые отношения с Владимиром Путиным, и он, я думаю, хочет определенным образом помочь своему другу, сделать подарок перед выборами президента в 2018 году".

Вместе с тем глава украинской делегации подчеркнул, что большинство членов делегаций в ПАСЕ придерживаются позиции о возвращении россиян только после прекращения агрессии против Украины.

"Подавляющее большинство тех, с кем мы общались, довольно многие члены ПАСЕ сходятся во мнении, что Россия должна возвращаться в ассамблею только после того, как она осуществит серьезные шаги по деэскалации своей агрессии против Украины", - подчеркнул Арьев.

Кроме того, на вопрос о том, сможет ли Украина покинуть ПАСЕ, если Россия вернется в состав Ассамблеи, Арьев ответил: "Украинская делегация в случае такого гипотетического варианта рассматривает несколько вариантов, но все они не являются положительными для Ассамблеи - от полного прекращения отношений с ПАСЕ до минимизации отношений. Но я очень надеюсь, что Ассамблея примет решение, которое соответствует духу этой организации, а не поведется на чью-то политическую конъюнктуру".

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Как сообщал УНИАН, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию до января 2015 года права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи из-за аннексии Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует обновления ее прав в полном объеме.

Недавно генеральный секретарь Совета Европы Ягланд в комментарии The Financial Times выразил обеспокоенность по поводу того, что Россия может покинуть Совет Европы.

По словам Ягланда, Москва может покинуть организацию, если ее требования не будут выполнены, что в итоге лишит 140 млн россиян возможности обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, где треть дел касается РФ.

По данным издания, летом Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Совет Европы в размере 33 млн евро. В целом бюджет организации составляет 450 млн евро.

В МИД Украины заявили, что возможное возвращение делегации РФ в ПАСЕ без восстановления территориальной целостности Украины и вывода российских войск будет противоречить международному праву.

Кроме того, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что финансовые лоббисты используют отказ России платить взносы в Совет Европы с целью заставить организацию пойти на уступки РФ.