В Совете Европы рассматривают возможность отмены санкций против РФ

В Совете Европы рассматривают вопрос об отмене санкций против России, которые были наложены за агрессию Москвы в отношении Украины. Об этом заявил генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд в интервью изданию Financial Times, как сообщает "Радио свобода".

По его словам, такое решение допускают из-за опасения, что Россия в связи с ограничениями может выйти из этой организации, а это, как считают в Совете Европы, может стать ударом по защите прав человека в мире.

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Сейчас Москва требует восстановления права голоса для своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая осуществляет контроль за Европейским судом по правам человека, а также соблюдением Конвенции о правах человека 1949 года. Права голоса Россия лишилась после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

«Никто не хочет давать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Дело не в подрыве этой принципиальной позиции», – уточнил Ягланд, добавив, что представители Совета Европы должны в перспективе иметь в виду мандат организации, который предусматривает «защиту прав человека в России, в Крыму и на континенте».

«Было бы очень плохо, если бы Россия покинула(Совет Европы), ...потому что конвенция о правах человека 1949 года) и (Европейский) суд (по правам человека) так важны для российских граждан», – пояснил Ягланд. По его мнению, «это будет и негативное событие для Европы».

«У нас будет Европа без России. Это будет большим шагом назад для Европы», – убежден Турбьерн Ягланд.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе ранее заявляла, что Украина не видит оснований для возвращения в ПАСЕ делегации России.