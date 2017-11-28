США не приняли никакого решения о возможности предоставления оружия Украине - Волкер

Соединенные Штаты Америки не приняли никакого решения относительно возможности предоставления вооружения Украине.

Об этом спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер сказал в интервью изданию Politico.

"Нет никакого принятого решения", - сказал Волкер.

Издание отмечает, что после месяцев внутренних обсуждений Пентагон и Государственный департамент рекомендовали президенту Дональду Трампу одобрить пакет в размере 47 миллионов долларов украинскому правительству на покупку американского вооружения, которое бы включало противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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Но Трамп еще не утвердил эту рекомендацию, и многие обозреватели считают, что президент США не проявляет большого желания это сделать. Отмечается, что, учитывая приближение президентских выборов в России и неясность будущего в переговорах по Украине с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, вполне вероятно, что США в ближайшее время не будут принимать решений на основе рекомендации.

Как отмечает Politico, несколько источников утверждают, что Волкер является решительным сторонником предложения о продаже оружия Украине. В интервью изданию он дал понять, что он поддерживает эту идею. "Нет ничего, что отрицало бы, на мой взгляд, почему Украина должна быть особым случаем, почему бы нам не сделать это, особенно, когда они активно пытаются защищать собственную территорию", - заявил Волкер.

Он также отметил, что не считает, что предоставление Украине высокотехнологичного вооружения может иметь негативные последствия и вызвать обострение ситуации на Донбассе. Также Волкер не считает, что предоставление вооружения будет способствовать тому, что Украина откажется от переговоров и будет продолжать воевать.