В Житомире представителей власти и бизнеса учат разрабатывать стратегию города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, сегодня в Житомире открылись учения, которые продлятся всего в течение шести месяцев. На них представителей исполнительных органов городского совета, общественности и бизнеса учат реализовывать городские проекты.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Интегрированного развития городов» и имеет название "Мастерская городских прорывов".

«Мы имеем уникальную возможность получить знания, которые помогут в реализации проектов, над которыми работаем. Полученные умения руководители исполнительных органов задействуют во время написания «Стратегии города Житомира 2030» - отметил, приветствуя участников учений, Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

Первые занятие мастерской продлятся в течение двух дней.Участники будут обсуждать стратегию города, карту муниципальных услуг, работу с клиентами, стратегические инициативы и многое другое.

Модератором мастерской является Павел Шеремета — украинский менеджер-экономист, основатель Киево-Могилянской бизнес-школы (KMBS), президент Киевской школы экономики, экс-министр экономического развития и торговли Украины, основатель и директор Школы управления УКУ, а с 2017 года - управляющий партнер компании «Прорив.іn.uа».