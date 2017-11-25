Отношения Украины и Польши осложнились из-за конфликта памяти - польский ученый

Директор Центра восточных исследований в Варшаве Адам Эбергардт ожидает от Украины большего понимания по отношению к польским делам. Так он отреагировал на слова премьер-министра Польши Беаты Шидло о необходимости для Украины продемонстрировать собственное стремление «внести ясность относительно различий и исторических событий», передает Польское радио.

Читайте такжеВ Польше опровергли заявление Дещицы о восстановлении памятников УПАШидло сделала такое заявление в пятницу в Брюсселе во время саммита «Восточного партнерства».

По оценке Эбергардта, польско-украинские отношения очень сложные из-за конфликта памяти: «речь не идет о том, что Польша хочет обустраивать украинские ведомства, что мы имеем желание влиять на то, как выглядит украинская политика. Но мы ожидаем определенного понимания, минимального понимания по отношению к Польше».

Адам Эбергардт выразил опасения относительно того, способна ли Украина, в которой происходит процесс трансформации, и поиск героев для определения собственной идентичности, ответить на польские нужды. Он подчеркнул, что не все фигуры, которых восточные соседи Польши считают героями, могут быть признаны такими же в Польше.