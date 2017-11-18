Польша официально подтвердила начало действия "черного списка" украинцев

Польша официально подтвердила запрет на въезд в страну секретарю Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, памяти участников жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремету.

Информацию подтвердил глава пресс-службы польского МИД Артур Ломпарт, сообщает Европейская правда со ссылкой на TVN 24.

По его словам, это решение связано с запретом на проведение поисков и эксгумации польских жертв войны и конфликтов на территории Украины.

"Пропаганда преступных идеологий, в том числе нацизма, в Польше запрещена", - заявил он.

Пресс-секретарь Бещадского отделения пограничной службы Польши Ельжбьета Пикор объяснила, что Шеремет не отвечал требованиям, которые позволяют въехать в страну.

"Его данные фигурировали в базе лиц, нежелательных на территории нашей страны, поэтому его не пустили", - сказала она.

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Напомним, в субботу, 18 ноября, польские пограничники не пропустили Шеремета в Польшу. Святослав Шеремет сообщили, что въезд в Польшу и Шенгенскую зону ему запрещен в год.

В связи с этим МИД Украини срочно вызвало польского посла.

Недавно глава польского МИД Витольд Ващиковский объявил, что Польша запускает процедуры, которые не позволят людям, демонстрирующие крайне антипольские взгляды, въехать в страну.

После этого польские СМИ сообщили о запрете въезда в страну главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу. В "черном списке" украинцев польские СМИ также называли фамилию Шеремета. Однако до сих пор официально не было известно, кого из украинцев Польша решила объявить персонами нон грата.