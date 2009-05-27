Гриценко хочет быть Президентом и премьером сразу

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, экс-министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО принял решение принять участие в предстоящей избирательной кампании по выборам Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, посещая Кременчуг и встречаясь с активом города.

В частности, отвечая на вопрос из зала о том, готов ли он баллотироваться на пост Президента, А.ГРИЦЕНКО заявил: "Я принял для себя внутреннее решение участвовать в этой избирательной кампании".

"Я буду кандидатом. Я надеюсь на поддержку тех, кто готов слышать правдивое слово, не ожидать популистских слов о том, что решит все в один момент", - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он также считает, что правительство должен возглавлять лично Президент. "Президент после инаугурации должен сразу своим указом создать правительство и возглавить его сам", -сказал А.ГРИЦЕНКО.

Кроме того, он выразил мнение, что 2/3 членов Совета национальной безопасности и обороны стоит сократить.

"У нас СНБО выполняет функции правительства. Они должны работать только тогда, когда у нас в стране чрезвычайная ситуация, угроза войны, а не рассматривать вопросы деятельности НАКа, земельные вопросы, экологии. Они должны быть сокращены, и та часть, что останется, переехать на Грушевского на 7-й этаж", - считает А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, это упростит решение многих вопросов и приведет руководителей к ответственности.