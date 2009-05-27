Брат Луценко не считает нужным дурить народ

Партия «Народная самооборона» не будет выдвигать на предстоящих выборах Президента Украины своего кандидата, даже «технического».

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке заместитель председателя партии «Народная самооборона» Сергей ЛУЦЕНКО, который приходится родным братом министру МВД Юрию ЛУЦЕНКО.

Он напомнил, что «на первом этапе съезда партии «Вперед, Украина», которая теперь называется «Народная самооборона», ЛУЦЕНКО Юрий Витальевич заявил, что он не будет ни при каких условиях баллотироваться кандидатом в Президенты Украины. Точка. Это политическое решение».

С.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что «мы не считаем нужным дурить народ разным количеством кандидатов». По его словам, сейчас в прессе появляются различные заявления о том, «чьим сателлитом является «Народная самооборона», кого она будет поддерживать, кого поведет в парламент», но официальная позиция партии состоит в том, что «только съезд имеет право определить поддержку того или иного кандидата в Президенты». С.ЛУЦЕНКО отметил, что этот съезд партии пройдет примерно через полтора-два месяца. «Первый этап съезда у нас уже прошел примерно полтора месяца назад, второй этап съезда у нас пройдет тогда, когда Министерство юстиции нам выдаст документ по переименованию партии (партия «Вперед, Украина!» переименовывается в партию «Народная самооборона» - УНИАН) и внесения изменений в устав партии, - объяснил он. - Это примерно месяца полтора-два».

А пока С.ЛУЦЕНКО акцентировал, что считает неэтичным разговоры о конкретном кандидате: «Я считаю неэтичным начинать избирательную кампанию, когда еще никто не знает даже даты президентских выборов. Вот когда Верховная Рада определит дату, начнется избирательная кампания, почитаем программы кандидатов и, скорее всего, будут приняты какие-то политические решения по этому поводу».

Он еще раз повторил, что решение его брата Ю. ЛУЦЕНКО не участвовать в предстоящей президентской гонке является окончательным. «Здесь уже личное желание человека и понимание своей роли и своих, на данный момент, знаний и возможностей. Что будет через четыре года - будем смотреть. А на сегодняшний день им принято личное решение не баллотироваться в Президенты Украины», - заключил С.ЛУЦЕНКО.