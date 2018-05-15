Куда делись деньги от благотворительных аукционов Черновецкого?

В договоре отмечено, что продавец АТП Киеврады в лице ООО “Самарс” – член биржи “КМФБ”. Но в ООО говорят, что не принимали участия в аукционе... Звоним в КМФБ и слышим: “Данный номер не существует”... Очевидно, нет такого жителя Киева, который не слышал бы о благотворительном аукционе по распродаже служебных автомобилей столичных чиновников, что состоялся еще в ноябре 2008 года. Анонсы этого мероприятия по инициативе Черновецкого со стабильной периодичностью размещали во всех коммунальных СМИ столицы, на уличных плакатах и общественном транспорте. А сами лоты в ожидании третьего удара молотка и нового владельца несколько недель красовались под стенами столичной мэрии.

Во время аукциона неслыханной щедрости “мэр всех киевлян” Черновецкий отметил, что все вырученные средства пойдут киевским больницам, причем назвал конкретные медучреждения: онкологический центр, детскую больницу и три туберкулезных диспансера.

Однако на прошлой неделе депутат от Блока Литвина в Киевсовете Елена Антонова, которая стала владелицей одного из лотов аукциона, а именно советской “Чайки”, выступила с громким заявлением – медучреждения до сих пор не получили средства, вырученные на аукционе.

– Мы провели расследование, средства, которые предназначались для некоторых киевских больниц, до сих пор не поступили на счета медучреждений. А на свои запросы в секретариат Киевсовета я так и не получила ответов, – заявила Антонова и в знак протеста вернула ключи от своей “Чайки” заместителю мэра, секретарю Киеврады Олесю Довгому.

За свой лот депутат выложила 600 тысяч гривен, еще 20 тысяч потратила на оформление документов. В целом на аукционе по продаже восьми выставленных автомобилей Киеврады было получено 2 млн. 828 тыс. грн. Напомним, что сам столичный градоначальник приобрел на торгах за 1,5 миллиона гривен “Чайку ГАЗ-14” 1979 года выпуска, на которой в свое время ездил первый секретарь ЦК КПУ Владимир Щербицкий.

Киевская команда Литвина – люди не бедные, это общеизвестно. Но как и все небедные люди – они вроде бы и не лохи. Как правило, жертвователи интересуются дальнейшей судьбой своих пожертвований. Ясно, что “Чайку” Антонова покупала не ради того, чтобы на ней кататься. Это было участие в благотворительной акции. О Леониде Черновецком киевская команда Литвина имеет собственное сформированное мнение. Потому и неудивительно, что после приобретения такого ценного лота Антонова решила поинтересоваться судьбой своих денег. Ничего личного – только деньги для больниц. Никакой, точнее, почти никакой политики.

Нам тоже стало интересно расследовать дальнейшую судьбу денег от продажи авто.

Сразу по окончании знаменитого аукциона Черновецкий отметил, что все средства “Ирэна Реонольдовна (Кильчицкая) благородно распределит среди больниц Киева на благо киевлян”.

Поэтому мы решили связаться с верной заступницей мэра, чтобы выяснить, куда делись деньги. Помощница Кильчицкой посоветовала обратиться с официальным запросом. Через полчаса он уже был у нее. Далее нам сообщили, что всю пятницу Ирэна Реонольдовна будет занята и просили позвонить по телефону в понедельник. Но и в понедельник у заместительницы мэра не нашлось для нас времени. На вопрос, когда наконец будет комментарий от Кильчицкой и будет ли он вообще, ее помощница недовольно ответила:

– Девушка, это не от нас зависит. Мы передали информацию. Ожидайте. Вам позвонят.

Конечно, никакого звонка мы так и не дождались. Поэтому решили идти другим путем – разыскать новых владельцев старых чиновнических автомобилей и выяснить, не волнует ли их дальнейшая судьба своих потраченных средств, якобы предназначенных на благотворительность.

Но тут выяснилось интересное обстоятельство: имен новых владельцев в открытом доступе нет. Впрочем, это неудивительно, еще во время проведения торгов они не слишком выделялись коммуникабельностью и быстро убегали от прессы.

Новый обладатель “Тойоты” заместителя мэра Виталия Журавского за 135 тысяч гривен неохотно комментировал прессе свою покупку машины на распродаже.

– Об аукционе узнал в Интернете. Я считал, что все это подстава. Оказывается – нет. Нравится мне такой автомобиль.

– Сразу хотели приобрести машину Журавского? – спрашивают журналисты.

– Частично, – уклоняется от ответа покупатель.

– А как вас звать?

– Сергей.

– А фамилия?

– Все, благодарю, до свидания, – владелец “Тойоты” быстренько исчез в толпе.

Новая владелица “Бьюика”, получив свой лот, вообще отказалась от любых комментариев, сразу села в машину и уехала в неизвестном направлении. Так же поступили остальные покупатели, кроме депутата Елены Антоновой и собственно Леонида Черновецкого, который пытался превратить аукцион в очередную пиар-акцию.

Списки новых автовладельцев хранятся в Автомобильном транспортном предприятии Киевсовета и собственно на товарной бирже, которая проводила аукцион. Сначала обращаемся к официальным источникам, то есть в КГГА.

В автотранспортном предприятии столичной мэрии долго ищут для нас соответствующего собеседника, наконец связывают с главным инженером АТП Анатолием Вахненко. Тот выслушивает суть вопроса и обещает предоставить списки опять же... в понедельник. Но в понедельник Анатолий Михайлович уже не настроен делиться именами новых владельцев, мотивируя это тем, что он не хочет, чтобы “информация шла от него”, мол, “не все люди хотят светиться, это личное дело каждого” и т.д. И советует обратиться непосредственно на биржу, которая проводила аукцион.

В договоре купли-продажи аукционных машин отмечено, что продавец КП “Автотранспортное предприятие Киевского городского совета” в лице ООО “Самарс” – член товарной биржи “КМФБ”. По указанному в реквизитах того же договора номеру телефона звоним в “Самарс”, но там сразу отвечают, что они не принимали участия в аукционе.

– Обращайтесь на товарную биржу “КМФБ”, – сухо ответил мужчина на том конце провода и быстренько положил трубку.

Звоним в КМФБ. Но по указанному телефонному номеру оказывается не товарная биржа, а “Восточноевропейская фондовая биржа”, которая “не проводила никакого аукциона по продаже автомобилей”.

– Скажите, а ваш офис находится на Димитрова 5-б, – спрашиваю у собеседника, глядя на адрес, указанный в договоре рядом с номером телефона.

– Нет, на Боженко, 86, – сообщает сотрудник фондовой биржи.

Потом он вдруг вспоминает, что может поделиться с нами новыми контактами КМФБ и дает номер телефона.

По этому номеру никто не отвечает.

Через Интернет решаем узнать о деятельности товарной биржи “КМФБ”. Кстати, эта аббревиатура совпадает с “инициалами” известной структуры – Киевской международной фондовой биржи. И все более-менее осведомленные в экономике люди, услышав аббревиатуру КМФБ, не сомневаются, что речь идет именно о Киевской международной фондовой бирже. Это достаточно солидная структура, в биржевом списке которой числятся региональные облэнерго, заводы, гостиницы, страховые компании. Но эта фондовая биржа, конечно, не имеет никакого отношения к проведению аукционов Черновецкого.

Сведений о товарной бирже “КМФБ” в Интернете почти нет, за исключением ее “официального сайта” и нескольких сообщений в СМИ, где размещался анонс проведения аукциона. В разделах “О бирже” или “Члены биржи” на сайте вообще ничего нет. В “Контактах” отмечено: “Тел/факс: 382-61-03. Директор – Сербин Сергей Васильевич”. Позвонив по указанному номеру, в ответ услышали лишь традиционную бессмысленную фразу: “Данный номер не существует”.

Но мы продолжали время от времени набирать номер, которым с нами любезно поделились в “Восточноевропейской фондовой бирже”. И в конце концов нам таки повезло застать на рабочем месте ее сотрудника, и не просто сотрудника, а самого директора – Сергея Сербина, который и взял трубку. Он подтвердил, что именно их биржа проводила аукцион по распродаже служебных автомобилей киевских чиновников. Но услышав, что мы хотим от него информацию о списках новых владельцев, насторожился.

– Посылайте запрос, – наконец решил Сергей Васильевич.

– И когда вы дадите ответ?

– На протяжении установленного законодательством периода.

– А почему номер телефона, отмеченный в договорах, которые заключала ваша биржа, не отвечает действительности и принадлежит другой структуре?

– Он был изменен, – лаконично сообщил директор.

Адрес, оказывается, тоже был изменен. Теперь местопребывание фирмы уже не на улице Димитрова, как было отмечено в договоре купли-продажи аукционного автомобиля, а на Кутузова.

Вопрос, на какой номер посылать факс с запросом, застает господина директора врасплох. Оказывается, факса в новом офисе нет. И он предлагает послать его по старому адресу. А оно и не удивительно. Ведь Сергей Сербин, кроме управления товарной биржей, одновременно еще и успевает работать специалистом отдела торговых операций уже знакомой нам “Восточноевропейской фондовой биржи”.

Нужно отдать должное оперативности Сергея Васильевича – уже на следующий день он посылает ответ на наш запрос. Однако суть его свелась к фразе: “товарная биржа не имеет договоренности о распространении информации с участниками открытых биржевых торгов”...

Напоследок мы поинтересовались у Сербина, как расшифровывается аббревиатура в названии биржи.

– А никак. Просто товарная биржа “КМФБ”. Это не я придумал. Я уже принимал ее с таким названием.

Что же, название неплохое, и главное раскрученное...

Самое интересное, что столичный бюджет якобы получил деньги от аукциона по распродаже служебных авто. Главное управление коммунальной собственности Киева предоставило “перечень проданных автомобилей и расчет средств от их реализации для уплаты в столичный бюджет”. Кроме распиаренного первого аукциона Черновецкого, позже состоялись еще два. На втором удалось продать “Тойоту Камри” за 153 тысячи гривен, и две таких же машины на третьем за 120 и 113 тысяч соответственно. Следовательно, АТП Киеврады выторговало за 11 старых машин 3 миллиона 219 тысяч гривен. Из них 153 тысячи получила уже знакомая нам товарная биржа “КМФБ”, более чем полмиллиона ушло на НДС, плюс расходы на оценку транспортных средств и т.д. В итоге в столичный бюджет от благотворительных аукционов якобы было перечислено 1 миллион 610 тысяч гривен, что своей подписью засвидетельствовала главный бухгалтер исполнительного органа Киевгорсовета Главного управления коммунальной собственности г. Киева по фамилии Ворова.

Выходит, что все покупатели старых служебных автомобилей, кроме Антоновой, удивительным образом исчезли, а деньги испарились. А может, и не было никаких владельцев? Почему бы не списать себе “Тойоты” или “Крайслеры”? И на автопарке можно сэкономить (меньше водителей – меньше на зарплату тратить), и пиар сделать (аукцион же благотворительный, да еще по инициативе самого мэра!), и с машинами остаться.

Так куда делись деньги от “благотворительных” аукционов, Леонид Михайлович?

Анна Ященко