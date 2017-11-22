Порошенко подписал указ о назначении Трубы директором Госбюро расследований

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время встречи Порошенко поздравил Трубу с завершением длительной процедуры конкурсного отбора на должность руководителя столь необходимой для украинской правовой системы структуры - Государственного бюро расследований.

«Поздравляю Вас с этой победой. Это очень ответственная должность. Это часть моей реформы органов прокуратуры», - заявил Порошенко.

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По словам президента, согласно Конституции, еще с 1996 года прокуратура должна была лишится функций следствия. «Фактически 21 год длился этот процесс приведения прокуратуры к европейским стандартам», - сказал он.

Глава государства подчеркнул: «Я абсолютно убежден, что Вы должны обеспечить полную независимость Государственного бюро расследований».

Порошенко отметил, что, кроме назначения руководителя ГБР, конкурсная комиссия также рекомендовала кандидатов на должности заместителей руководителя. «Я надеюсь, что конкурсный отбор следсователей также обеспечит высокий профессионализм, высокую транспарентность, высокую независимость этого органа и каждого из следователей. Для того, чтобы мы могли утверждать что это абсолютно новый формат правоохранительной системы Украины», - сказал президент.

«Искренне желаю, чтобы эта реформа, которую я инициировал, действительно имела ключевой показатель - доверие людей. Чтобы совершившие преступления были наказаны. Чтобы никаких политических, экономических или иных причин возбуждать или закрывать дело у нас не было. И что эти дела, попав в новую систему, приведут преступников в тюрьму, а честный человек сможет точно рассчитывать на то, что его права будут защищены», - подчеркнул Порошенко и добавил, что созданы все условия для независимости директора ГБР.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 12 ноября 2015 приняла закон о Государственном бюро расследований.

На ГБР возлагаются обязанности по расследованию преступлений, которые сейчас подследственны прокуратуре, а именно: преступлений, совершенных высшими должностными лицами, государственными служащими, судьями и работниками правоохранительных органов, кроме случаев, когда эти преступления отнесены к подследственности детективов НАБУ и военным преступлениям.

Директора ГБР назначает президент Украины по представлению премьер-министра, которое тот вносить на основании решения конкурсной комиссии. Первый заместитель и заместитель директора назначаются на должность и освобождаются от должности директором бюро по представлению конкурсной комиссии.

В марте 2016 Кабинет министров утвердил состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность директора Госбюро расследований, в состав которой вошли по три представителя от президента, Верховной Рады и правительства.

7 сентября 2017 Порошенко заявил, что председатель ГБР должен быть избран до 20 ноября.

16 ноября директором ГБР был избран Труба, а его первым заместителем - Ольга Варченко.