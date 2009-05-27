Ехануров придет на Кабмин, несмотря на конфликт с Тимошенко
08:59, 27 мая 2009Политика
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Noblesse oblige...
Глава Минобороны обязательно придет на сегодняшнее заседание Кабмина, несмотря на конфликт с Тимошенко, передает ICTV.
Юрий Ехануров подчеркнул, что он - член правительства и должен голосовать на собраниях министров.
На самом заседании, вероятно, речь пойдет о состоянии газовых расчетов и результатах украинско-ливийских переговоров. Во время визита премьера Тимошенко страны договорились о поставках нефти и сооружении нефтеперерабатывающего предприятия возле Одесского припортового завода мощностью 10 миллионов тонн.
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