Ехануров придет на Кабмин, несмотря на конфликт с Тимошенко

Глава Минобороны обязательно придет на сегодняшнее заседание Кабмина, несмотря на конфликт с Тимошенко, передает ICTV.

Юрий Ехануров подчеркнул, что он - член правительства и должен голосовать на собраниях министров.

На самом заседании, вероятно, речь пойдет о состоянии газовых расчетов и результатах украинско-ливийских переговоров. Во время визита премьера Тимошенко страны договорились о поставках нефти и сооружении нефтеперерабатывающего предприятия возле Одесского припортового завода мощностью 10 миллионов тонн.