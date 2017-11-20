В Беларуси советника украинского посольства объявили персоной нон грата за "координацию Шаройко"

В КГБ Беларуси заявляют, что «координацию разведывательной деятельности» украинского журналиста Павла Шаройко осуществлял сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, действовавший под прикрытием должности советника Посольства Украины в Беларуси. Об этом сообщил представитель КГБ Беларуси на брифинге в Минске, который транслировал Национальный пресс-центр Республики Беларусь.

«В результате сам Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием, а также свое воинское звание –полковник. Подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника Посольства Украины в Беларуси. За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной но-грата», - сказал представитель КГБ.

Читайте такжеМИД Украины направил Беларуси ноту из-за задержания еще одного украинца

«25 октября в Министерство иностранных дел Республики Беларусь направлены материалы, подтверждающие противоправную деятельность спецслужб Украины против нашего государства (Беларуси). Спустя несколько часов о задержании украинского разведчика внешнеполитическим ведомством проинформирован посол Украины в Республики Беларусь», - добавил представитель КГБ.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября стало известно, что 25 октября в Минске КГБ Беларуси задержал собственного корреспондента «UA: Украинское радио» в Беларуси, бывшего собственного корреспондента агентства УНИАН в Минске, гражданина Украины Шаройко. По словам посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, Шаройко обвиняют в шпионаже и удерживают в следственном изоляторе КГБ Республики Беларусь.