Порошенко встретился с американским кинорежиссером Линчем, который открывает в Украине фонд психологической помощи

Президент Украины Петр Порошенко встретился с легендарным американским кинорежиссером Дэвидом Линчем, который прибыл в Киев для открытия представительства благотворительного фонда.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, фонд Линча помогает ветеранам войны, беженцам, жертвам домашнего насилия.

В частности, Порошенко поблагодарил режиссера за решение открыть в Украине этот фонд.

«Это важная и символическая миссия», - заявил он.

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«Сейчас это очень актуальный и важный вопрос для Украины, которая переживает времена войны и российской агрессии: незаконная аннексия Крыма, агрессия на Востоке моей страны. Когда сотни тысяч военнослужащих возвращаются с войны и психологическая реабилитация жизненно необходимая для них», - сказал Порошенко.

По словам главы государства, идеи и методология, которую представляет Линч, будут чрезвычайно важны для оказания помощи людям в преодолении стресса, поскольку от этого страдают не только военные, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях, но и гражданские.

Президент также предложил легендарному режиссеру рассмотреть возможность создания кино об украинских героях и тех событиях, которые сейчас происходят в Украине.

В свою очередь, Линч отметил, что фонд будет оказывать помощь и проводить занятия по трансцендентальной медитации для каждого, кто этого желает. Он также высказал мнение о том, что в Украине есть потребность в изучении таких методик психологической реабилитации.