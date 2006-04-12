Визит Путина в Украину может состояться в конце апреля или в мае

Визит Президента России Владимира ПУТИНА в Украину может состояться в конце апреля или в мае с учетом того, что в Украине уже пройдет этап формирования парламентской коалиции и правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Виктор ЮЩЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В таком состоянии, когда одно правительство формируется, а другое находится в ожидании сложения полномочий, это не лучший этап для проведения переговоров», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины считает, что его встреча с В.ПУТИНЫМ будет исторической и знаковой. Он уточнил, что в ходе встречи планируется обсудить вопросы экономического, энергетического, военно-технического и инвестиционного сотрудничества. «Уже почти готова долгосрочная программа научно-технического сотрудничества, рассчитанная на 10 лет», - сообщил В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, по его словам, планируется также обсудить вопросы границ, использования недвижимости, интеграции Украины в мировой рынок, в Евросоюз и НАТО.

«В переговорах с Россией я как Президент руководствуюсь национальными интересами Украины, и я думаю, что мы сможем осуществлять гармоничную политику добрососедства», - сказал В.ЮЩЕНКО.