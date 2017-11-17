Задержание Шаройко осуществил КГБ Беларуси - председатель Союза журналистов

Задержание собственного корреспондента «UA: Украинское радио» в Беларуси, бывшего собственного корреспондента агентства УНИАН в Минске, гражданина Украины Павла Шаройко осуществили сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси.

Об этом в Facebook написал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

«Украинский журналист Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября. В тот же день в квартире, где Павел живет с семьей - женой Еленой и дочерью, - был проведен обыск. Задержание (арест) проведено КГБ Беларуси. Павел имеет только государственного адвоката. То есть, предоставленного белорусскими властями. О привлечении другого адвоката Посольством Украины в РБ ничего не известно. С семьей Павел общается письмами. Первое пришло жене по почте только через полторы недели», - сообщил Томиленко.

«НСЖУ предлагает объединить усилия Национального радио (НОТУ), где Павел работает штатным корреспондентом, и МИД Украины для привлечения независимого квалифицированного адвоката. При этом Национальный союз журналистов Украины продолжает требовать от белорусских властей немедленного освобождения нашего коллеги», - отметил Томиленко.

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В Министерстве иностранных дел Украины в комментарии УНИАН сообщили, что принимают меры по защите задержанного в Беларуси Шаройко.

«МИД известно о задержании в Беларуси гражданина Украины. И в этой связи министерство принимает меры в деле защиты прав задержанного гражданина Украины», - сказал официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Ранее сегодня, 17 ноября, председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания написал в Facebook, что Шаройко задержан в Беларуси по подозрению в шпионаже.

«Задержан собкор UA: Украинское радио в Беларуси, гражданин Украины Павел Шаройко. От официальных ответов на наш запрос Посольство Беларуси пока уклоняется. По нашей собственной неофициальной информации в Беларуси, ему предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинение в «шпионаже», - отметил Аласания.