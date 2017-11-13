Протокол об админправонарушении в отношении Сытника направили в суд

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины направило в суд протокол об административном правонарушении в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«На внеочередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции было принято решение о направлении в суд протокола об административном правонарушении в отношении директора НАБУ Артема Сытника», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 ноября, Сытник ознакомился с протоколом об административном правонарушении, который составило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Отмечается, что Сытник не выполнил требования НАПК и предоставил с нарушением установленного законом срока запрашиваемые в письме НАПК копии документов и информацию, а также предоставил их не в полном объеме.

По версии НАПК, таким образом Сытник совершил административное правонарушение, посягающее на установленный порядок управления.

Ранее в ведомстве напомнили, что невыполнение требований (предписаний) об устранении нарушений законодательства о предотвращении и противодействии коррупции, непредоставление информации, документов, а также нарушение установленных законодательством сроков их предоставления, предоставления заведомо недостоверной информации либо не в полном объеме влекут за собой наложение штрафа от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сытник заявлял, что 30 октября детективы НАБУ вызвали председателя НАПК Корчак на допрос в качестве свидетеля по одному из уголовных производств, а потому, по его мнению, она не могла рассматривать какие-либо вопросы деятельности НАБУ и его работников.