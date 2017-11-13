Правонарушения Сытника: глава НАБУ ознакомился с протоколом

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник ознакомился с протоколом об административном правонарушении, которое составило Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Сегодня директор Национального антикоррупционного бюро по приглашению Национального агентства по предотвращению коррупции ознакомился с протоколом об административном правонарушении", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Сытник не выполнил требования НАПК и предоставил с нарушением установленного законом срока запрашиваемые в письме НАПК копии документов и информацию, а также предоставил их не в полном объеме.

По версии НАПК, таким образом, Сытник совершил административное правонарушение, посягающее на установленный порядок управления.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября НАПК пригласило Сытника прийти 13 ноября и предоставить объяснения по поводу невыполнения требований Нацагентства. По мнению ведомства, он необоснованно отказался предоставить запрашиваемую информацию и документы, что является признаком административного правонарушения.

В НАПК напомнили, что невыполнение требований (предписаний) об устранении нарушений законодательства о предотвращении и противодействии коррупции, непредоставление информации, документов, а также нарушение установленных законодательством сроков их предоставления, предоставление заведомо недостоверной информации либо не в полном объеме влекут за собой наложение штрафа от 100 до 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В тот же день Сытник опроверг информацию о непредоставлении информации НАПК и отметил, что требование НАПК прийти в агентство для дачи объяснений по поводу непредоставления информации не подлежит исполнению, так как противоречит законодательству.

В то же время Сытник сообщил, что 30 октября детективы НАБУ вызвали председателя НАПК Наталью Корчак на допрос в качестве свидетеля по одному из уголовных производств, а потому, по мнению Сытника, она не могла рассматривать какие-либо вопросы деятельности НАБУ и его работников.