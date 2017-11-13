Испания отказала Украине в экстрадиции беглого нардепа Онищенко

Прокуратура Испании отказала Украине в аресте и экстрадиции народного депутата-беглеца Александра Онищенко. Об этом Онищенко сообщил после судебного заседания, передает "Украинская правда".

"Суд выслушал позицию стороны обвинения, спросил, согласен ли я на добровольную экстрадицию, я ответил, что нет, и что мое дело является политическим преследованием. Суд счёл наши аргументы достаточно убедительными, чтобы не применять ко мне арест", - сказал Онищенко.

При этом он отказался показать само решение суда.

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По словам Онищенко, заседание длилось 1,5 часа в суде Мадрида Audiencia Nacionale.

Ранее сообщалось, что Онищенко отрицает подачу документов на получение немецкого гражданства. По его словам, он подал документы на оформление рабочей визы в немецком посольстве для получения права на ведение бизнеса в Германии.