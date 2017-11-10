В Киеве "обчистили" российского дипломата - СМИ

15:14, 10 ноября 2017
Политика
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Вор "прихватил" с собой документы и кошелек россиянина.

Иллюстрация REUTERS

В Соломенском районе Киева 9 ноября обворовали второго секретаря посольства России в Украине. 

Дипломат стригся в элитном салоне красоты, который находится в двух километрах от посольства – на проспекте Лобановского. Об этом передает "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники.

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Когда он собирался расплатиться за услуги, то обнаружил пропажу кошелька. Также вор "прихватил" с собой документы россиянина.

Расследованием занимается Соломенское управление полиции. По информации источника, сотрудник МИД РФ был "заслан" в Киев в конце сентября 2017 года.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Майдане Незалежности в ночь на 5 ноября неизвестные напали на американского дипломата

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Теги: #ограбление в Киеве#ограбление российского дипломата#документы россиянина