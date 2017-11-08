В законопроекте по Донбассу предлагают зафиксировать датой начала агрессии РФ 20 февраля 2014 года – нардеп

В законопроекте об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) предлагается зафиксировать 20 февраля 2014 года в качестве даты начала агрессии России против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил секретарь комитета Иван Винник.

По его словам, накануне состоялось заседание рабочей группы, на которое были приглашены, в частности, заместитель министра юстиции Сергей Петухов, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко, а также ряд экспертов.

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"Мы обсуждали базовые модальности, надо в этом законе изменить с целью, чтобы он стал действительно эффективным инструментом для украинской дипломатии и юриспруденции в вопросах защиты прав граждан и интересов государства Украина в связи с российской агрессией против нашего государства, а также в вопросах, связанных с проведением мероприятий по восстановлению государственного суверенитета", - сказал Винник.

Комментируя противоречия по определению в законопроекте даты начала оккупации-агрессии России в отношении Украины, он отметил, что сейчас есть принятый в мае 2014 года закон "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", который касается Крыма. "Там есть дата - 20 февраля 2014 года - дата начала оккупации Украины", - отметил Винник и добавил, что в 5-м абзаце преамбулы законопроекта о реинтеграции Донбасса целесообразно указать, что "применение Российской Федерацией вооруженной силы против Украины" началось 20 февраля 2014 года.

"Мы, фактически, 20 февраля, по предложению рабочей группы, будем называть датой начала агрессии, датой начала оккупации, тождественно точке зрения международного права", - констатировал Винник.

Кроме того, сообщил он, рабочая группа предлагает изменить название законопроекта на следующее: "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными Российской Федерацией территориями Украины".

В то же время на Комитете отмечалось, что решение рабочей группы принимаются только к сведению.