В Раде подтвердили намерения включить в законопроект по Донбассу положение о разрыве дипотношений с РФ

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявляет, что будет предлагать выписать в Заключительных положениях законопроекта о реинтеграции Донбасса положение, которое будет предусматривать разрыв дипломатических отношений с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя распространенную СМИ информацию о том, что он якобы внес в законопроект поправку, которая предусматривает разрыв дипломатических отношений с Россией.

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«Я считаю, что, если мы законом о деоккупации Донбасса признаем Российскую Федерацию страной-агрессором и оккупантом, безусловно, исполнительная ветвь власти, которую представляют Кабинет министров и Министерство иностранных дел, будут обязаны совершить действия и разорвать дипломатические отношения со страной-агрессором, страной-оккупантом», - подчеркнул депутат.

Он добавил, что это является устоявшейся мировой практикой и соответствует международным нормам права.

«Я говорил о том, что во время обсуждения финального текста закона на комитете, я буду предлагать комитету принять решение, что в Заключительные положения этого проекта включить формулировки об обязательствах Кабинета министров привести в соответствие с нормами международного права и практики ситуацию взаимоотношений между странами, одна из которых признана агрессором и оккупантом. Это, безусловно, надо толковать как разрыв дипломатических отношений», - пояснил парламентарий.

Винник также заявил, что будет предлагать Министерству иностранных дел Украины провести консультации с западными партнерами о том, чтобы посольство какой-то третьей страны могло стать посредником в части коммуникации и представления интересов Украины, ее граждан, находящихся в Российской Федерации.

«Российские СМИ додумали, что этими странами может стать либо Беларусь, либо Швейцария. Я этого не говорил», - подчеркнул депутат.

Он добавил, что, в частности, что касается Беларуси - это «неприемлемо» в связи с ситуацией с арестом на её территории российскими спецслужбами украинца Павла Гриба, поскольку Беларусь «непосредственно организовывала и способствовала задержанию украинского гражданина и передачи российскому ФСБ». «Поэтому, объективности ради, Беларусь однозначно не может представлять интересы Украины», - считает Винник.

Так, депутат подчеркнул, что формально поправки о разрыве дипломатических отношений с Россией нет, и появиться она уже не может, поскольку истек срок подачи поправок.

«Но мы, безусловно, комитет, можем рекомендовать включить в текст закона редакцию Комитета. Такая практика является устоявшейся и нормальной. Если комитет поддержит мое предложение, а у меня есть надежда, что поддержит, в Заключительные положения такое обязательство Кабинета министров будет включено», - сказал депутат и добавил, что для любого очевидно, что признание РФ страной-агрессором и оккупантом должно предполагать разрыв дипломатических отношений.