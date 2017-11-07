Нардепа Шуфрича вызвали на допрос в ГПУ

Народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в качестве свидетеля.

Соответствующая повестка о вызове обнародована на сайте ГПУ.

Читайте такжеПарня, которого сбил сын Шуфрича переведут из реанимации в клинику реабилитации – СМИ

"Согласно требованиям ст. ст. 36, 135 УПК Украины, народному депутату Украины Шуфричу Н.И. необходимо прибыть 14.11.2017 в 15:30 в Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в кабинет № 411, расположенный в г. Киеве, ул. Борисоглебская, 18, для участия в допросе в качестве свидетеля по уголовному производству № 42014100000000209", - говорится в повестке.

Как уточнила в комментарии УНИАН пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, дело ведет начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По словам Сарган, Шуфрича вызывают на допрос по делу об оказании бывшим первым заместителем главы Администрации президента Андреем Портновым давления на экс-народного депутата от Партии регионов Инну Богословскую.