Шуфрич хочет просить СБУ отменить запрет на въезд на территорию Украины певице Лолите

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич хочет просить Службу безопасности отменить решение о запрете на въезд на территорию Украины российской певице Лолите.

Соответствующий документ он зарегистрировал в Верховной Раде.

Речь идет о проекте Постановления об обращении в Службу безопасности об отмене решения о запрете въезда на территорию Украины гражданке Российской Федерации Лолите Марковне Милявской сроком на три года (№6408).

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Текст проекта постановления на сайте парламента не обнародован.

Как сообщал УНИАН, пограничники 23 апреля не пустили российскую певицу в Украину.

«Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд», - написала Милявская в Facebook.

Она уточнила, что въезд запрещен из-за посещения Керчи в 2015 году.

Милявская, которая родилась в Западной Украине и долгое время жила в Киеве, поддерживает аннексию Россией украинского Крыма и считает президента РФ Владимира Путина «гением международной политики».

Дочь певицы живет в Киеве с бабушкой.