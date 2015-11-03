Ко Дню ракетных войск и артиллерии Минобороны показало зрелищное видео о подвигах "богов войны"

Видеозапись была опубликована на страничке Минобороны в Facebook под названием "Боги войны".

"Артиллерия - это наука. Чтобы подготовить стрельбу, надо знать все показатели температурные, потерю начальной скорости снаряда по старости пороха. Если снаряд большой мощности стрелять на дальность 35 км, то за время полета снаряда земля провернется с востока на запад на 800 м", - рассказывает артиллерист.

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На видео военные рассказывают и показывают украинцам, какую важную роль играют артиллеристы во время ведения боевых действий, и за что бойцов-артиллеристов называют "богами войны".