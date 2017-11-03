Осмаев не имеет претензий к украинским спецслужбам после убийства Окуевой

Бывший участник АТО Адам Осмаев не имеет претензий к украинским спецслужбам из-за гибели его супруги Амины Окуевой. Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Право на владу» на канале «1+1».

Читайте такжеОсмаев рассказал, как нужно ответить России на убийство Окуевой«Нет, какие могут быть претензии? У нас идет война в Украине, гибридная, необъявленная война. В меру своих возможностей правоохранительные органы работают. Конечно, есть для всех нас место совершенствованию. Я думаю, со временем это придет. Но Украина сегодня ослаблена. И нужно время, чтобы укрепить правоохранительные органы и все остальное. Главное – идти вперед», - сказал Осмаев.

Как сообщал УНИАН, убийство Амины Окуевой произошло в понедельник, 30 октября, в поселке Глеваха под Киевом. Неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находились Окуева и Осмаев. Амина Окуева от полученных ранений погибла. Ее муж Адам Осмаев ранен - он выжил. Полиция в настоящее время разыскивает преступников. Прокуратура взяла дело под особый контроль.