Выводы Венецианской комиссии о законе об образовании ожидаются 11 декабря - Гриневич

Заключения Венецианской комиссии относительно Закона Украины "Об образовании" должны быть обнародованы ориентировочно 11 декабря.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Официальные рекомендации будут вынесены на сессии Венецианской комиссии в декабре. Ориентировочно, они должны быть обнародованы 11 декабря", - отметила она.

В то же время Гриневич отвергает вероятность того, что рекомендации Комиссии могут противоречить интересам Украины. "Думаю, такого не произойдет. Мы будем общаться с экспертами, объяснять, что мы предотвращаем дискриминацию детей, обучающихся в школах нацменьшинств", - подчеркнула министр.

"Мы написали нашу аргументацию в Комиссию, почему именно такая статья и почему мы считаем, что мы не нарушаем наших международных обязательств, не нарушаем Конституцию Украины", - отметила Гриневич.

Она также сообщила, что завтра, 31 октября, проведет переговоры с шестью экспертами Венецианской комиссии. "Мы будем общаться обо всех нюансах, и наши аргументы по статье о языке образования. Я буду готова отвечать на вопросы экспертов", - отметила министр.

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Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", языковые положения которого (ст. 7 по языку образования в Украине) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил ст. 7 закона "Об образовании" на рассмотрение Венецианской комиссии. Ожидалось, что ее заключения относительно закона будут готовы к декабрю.