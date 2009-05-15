Ющенко поправил свою пресс-службу: газовые контракты ревизовать не надо

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что он не ставит вопрос о пересмотре газовых контрактов с Россией, а лишь хочет более эффективного выполнения достигнутых договоренностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Райтнау.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что его сегодня тревожит сложившаяся на газовом рынке ситуация, в том числе его тревожит ситуация в НАК «Нафтогаз Украины». «Я не заявляю о пересмотре отношений, я заявляю о том, что эти отношения нужно серьезно рассмотреть, и если есть необходимость модернизации, сделать это», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что, возможно, даже может идти речь о внутриукраинских процедурах, которые позволят сделать украинско-российские газовые отношения более эффективными.

«Я не хочу, чтобы проблема НАК «Нафтогаз» усиливалась, и потом стала неприятным сюрпризом», - сказал Президент.

В частности, он заметил, что может возникнуть ситуация, если ничего не делать, что несбалансированность бюджета «Нафтогаза» может привести к постановке вопроса в международных судебных инстанциях относительно активов газотранспортной системы Украины. В этом контексте В.ЮЩЕНКО подверг критике идею правительства попросить российскую сторону осуществить авансовый платеж за транзит газа до конца года, заметив, что это также может способствовать постановке вопроса по активам ГТС.

По словам Президента, на совещании он хочет услышать о порядке выполнение договоренностей, достигнутых в газовой сфере с Россией в январе текущего года. В.ЮЩЕНКО заметил, что его тревожит ряд вопросов, которые возникают в реализации этих договоренностей.

«Украина серьезно поставлена перед риском», - сказал Президент, пояснив, что речь идет о предусмотренных в договоренностях обязательных объемах газа, которые должна покупать Украина у России. По его мнению, Украина не использует те объемы, которые предусмотрены в соглашении.

В.ЮЩЕНКО раскритиковал попытку решить эту проблему «в ручном режиме – в ходе телефонных переговоров». «Это приведет к тому, что мы накапливаем риски, для преодоления которых у нас нет инструментов. Это могут быть обстоятельства, которые приведут к серьезному осложнению наших двусторонних отношений и осложнят ситуацию на газовом рынке», - сказал он.

«Я хочу услышать информацию премьер-министра относительно бюджета НАК «Нафтогаз Украины», получить информацию от и.о. министра финансов относительно неуплаты налогов «Нафтогазом» в соответствии с графиком и о том, что якобы существует формальное решение правительства о том, чтобы НАК «Нафтогаз» налоги не платил», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба Президента, анонсируя совещание с участием высшего руководства государства и лидеров политических сил по вопросам согласованных действий по преодолению кризисных явлений, запланированное на 18 мая, сообщила, что В.ЮЩЕНКО считает, что правительство должно безотлагательно инициировать перед российской стороной пересмотр контрактов по газовым вопросам.