Президент Петр Порошенко подтвердил неизменную позицию Украины относительно поддержки территориальной целостности Испании в контексте последних событий вокруг Каталонии.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он заявил сегодня в Киеве во время встречи с министром иностранных дел Королевства Испания Альфонсо Мариа Дастисом Кеседо.

«В свою очередь, министр иностранных дел Испании также подчеркнул, что его страна полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Была отмечена необходимость сохранения существующего режима санкций ЕС в отношении России до прекращения российской агрессии против Украины и восстановления территориальной целостности и суверенитета», - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам украинско-испанских отношений. Была отмечена важность поддержания регулярных контактов на высшем уровне, в том числе путем обмена визитами.

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Стороны также договорились о наличии значительного потенциала для углубления взаимодействия между Украиной и Испанией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Глава испанского внешнеполитического ведомства отметил прогресс реформ в Украине и подтвердил, что Испания будет продолжать оказывать содействие Украине в реализации ее евроинтеграционных устремлений.

«В контексте углубления межчеловеческих контактов между двумя странами стороны договорились об открытии института Сервантеса в Киеве, а также открытии Украинского института в Мадриде», - сообщили в пресс-службе главы государства.