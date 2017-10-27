Яценюк: политика умиротворения агрессора никогда не приведет к миру - только к другой агрессии и войны (видео)

“Единая политика в отношении России со стороны Украины и ЕС - говорить на одном языке, оставаться объединенными и не заключать никаких закулисных соглашений с РФ”, - подчеркнул лидер партии “Народный фронт” Арсений Яценюк в Кракове во время международной конференции, посвященной проблемам мира и безопасности в Европе в пятницу, 27 октября.

“Очень трудно предсказать, какую Европу мы получим за десять или двадцать лет. Если бы пять лет назад мне кто-то сказал, что после Второй мировой войны Россией будут перерисованы границы, - я бы никогда не поверил. Но это произошло”, - подчеркнул он.

“Фактически в сердце Европы происходит масштабная военная операция России, постоянного члена Совета безопасности ООН, которая подписала ряд международных и двусторонних соглашений с Украиной, гарантировала Украине территориальную целостность под печально известным Будапештским меморандумом, когда мы отказались от третьего по величине в мире ядерного арсенала. У нас нет ни ядерного оружия - и нет Крыма, нет Донецка и Луганска. Какой пример они демонстрируют другим странам, как, к примеру, Северная Корея?” - сказал Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что сегодня ряд стран “хотят улучшить отношения с РФ, восстановить диалог и тому подобное”: “Однако мы знаем, чем на самом деле является Россия. Мы постоянно теряем людей из-за агрессии, развязанной российским режимом и российским президентом”.

“Мы сдержали российские войска. Мы - государство Украина. И они несут угрозу странам-членам НАТО - вам”, - сказал он.

Лидер “Народного фронта” обратился к представителям стран ЕС: “Не будьте наивными в отношении России. Все должны осознать, что такое может произойти с другими странами, и даже членами Евросоюза. Ведь что Россия делает со странами Балтии? Она постоянно запугивает Балтийские страны. Что они делают в ЕС? Они пытались вмешаться в выборы в Германии, во Франции. Они связаны и с “брекзитом”, ведь мощно финансировали политические партии, неправительственные организации, политиков, СМИ в ЕС, чтобы разбить Союз”.

“Политика умиротворения агрессора никогда не приведет к миру. Она всегда будет приводить к другой войны и другой агрессии. Единая политика в отношении России со стороны Украины и ЕС - говорить на одном языке, оставаться объединенными, не заключать никаких закулисных соглашений с РФ. И четко говорить: “Президент Путин, вы должны придерживаться международного законодательства. Вы должны убраться из Донецка, Луганска и Крыма. Точка. Это не подлежит дискуссии. Если вы это сделаете, возможно, мы сможем перевернуть страницу. Но это государство нарушила наши границы и наши совместные соглашения и поставила под угрозу международный порядок”, - подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, Арсений Яценюк выступил на Краковской международной конференции, посвященной проблемам мира и безопасности в Европе, по приглашению Фонда Конрада Аденауэра. Лидер “Народного фронта” принял участие в дискуссии “Будущее – как Европа преодолеет кризис? ” вместе с Комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоганнесом Ганом и председателем Комитета европейского парламента по иностранным делам Дэвидом Макалистером.