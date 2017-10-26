"Инфляция планов Маршалла": в ЕК заявили о не очень высоком уровне доверия к Украине в вопросах финансирования

В Еврокомиссии сообщили, что получили «план Маршалла» в отношении Украины, но считают, что ЕК уже имеет необходимые инструменты для его выполнения. Об этом сообщил еврокомиссар Йоганнес Ган, пишет «Европейская правда».

В частности, чиновник не дал четких прогнозов относительно утверждения этого документа и скептически оценил потребность в его одобрении.

Читайте такжеЛитовский "план Маршалла" для Украины: 50 миллиардов евро инвестиций за 10 лет

"Сейчас все и всюду говорят о "планы Маршалла", можно говорить, что существуют "инфляция планов Маршалла" – есть планы для Африки, для Украины, еще для кого-то", - сказал он, добавив, что "Я получил план Маршалла от министра иностранных дел Литвы".

При этом чиновник отметил, что у Еврокомиссии есть инструменты для поддержки Украины, и заверил, что деньги будут выделяться исключительно с требованиями проведения реформ.

"Мы готовы давать деньги, но не будем давать их без четких критериев. Извините, что должен это говорить, но уровень доверия не очень высок, и поэтому мы платим, когда что-то было сделано", - сказал Ган, добавив "Украина на 80 месте по привлекательности бизнеса. То есть Украине нужно много чего сделать, чтобы сделать свою бизнес-среду более привлекательной".

Как сообщал УНИАН ранее, в Литве заявили, что поддерживают «план Маршалла» для Украины. Об этом заявил спикер Сеймасу Литвы Викторас Пранцкетис. По его словам, Вильнюс был и остается адвокатом Украины в Евросоюзе и НАТО в контексте, прежде всего, противодействия военной агрессии России.

Именно поэтому и родилась идея Плана Маршалла, которую мы озвучили и обозначили в Европе и США», - сказал Викторас Пранцкетис, добавив, что идея находит поддержку – как на политическом уровне, так и на уровне финансирования.