"План Маршалла" для Украины: Литва заявила о политической и финансовой поддержке проекта

В Литве заявили, что поддерживают «план Маршалла» для Украины. Об этом заявил спикер Сеймасу Литвы Викторас Пранцкетис, пишет «Правительственный портал».

По его словам, Вильнюс был и остается адвокатом Украины в Евросоюзе и НАТО в контексте, прежде всего, противодействия военной агрессии России.

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«Но сегодня на повестке дня еще и экономический успех Украины. Именно поэтому и родилась идея Плана Маршалла, которую мы озвучили и обозначили в Европе и США», - сказал Викторас Пранцкетис, добавив, что идея находит поддержку – как на политическом уровне, так и на уровне финансирования.

Как сообщал УНИАН ранее, подготовленный представителями Сейма Литвы "Новый европейский план для Украины" (так называемый "план Маршалла" для Украины) предусматривает как минимум 5 миллиардов евро ежегодной поддержки от Европейского Союза на реформы, направленные на экономический рост и развитие. Об этом сообщил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей странице в Facebook.

"Обсуждаем литовский план для Украины на 2017-2020 годы и "Новый европейский план для Украины" (так называемый "план Маршала"). Эта инициатива Литовского Сейма предусматривает экономическую, политическую и финансовую помощь для Украины в контексте евроинтеграции. Речь идет о, как минимум, 5 миллиардпх евро ежегодной поддержки реформ, направленных на экономический рост и развитие", - отметил министр.