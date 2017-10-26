Охранник нардепа Мосийчука умер от травм в результате взрыва

Охранник нардепа Игоря Мосийчука в результате взрыва возле редакции телеканала «Эспрессо ТВ» умер.

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Позже сам Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.

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Позже сам Мосийчук заявил 112, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 октября, поздно вечером возле редакции телеканала «Эспрессо» в результате взрыва пострадал нардеп Игорь Мосийчук, его охранник, политолог Виталий Бала и еще один человек, который впоследствии погиб по дороге в больницу.