Нино Катамадзе презентует новые альбомы Black и White. Октябрьский дворец

В четверг, 13 апреля, грузинская джаз-певица Нино КАТАМАДЗЕ и группа Insight представят в Киеве 2 новых альбома Black и White.

Об этом Н.КАТАМАДЗЕ сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Она отметила, что выступление в Октябрьском дворце пройдет в сопровождении камерного оркестра, в составе которого 6 скрипок, 3 альта, 2 виолончели, контрабас, кларнет, труба, валторна и флейта.

“Эту программу мы впервые покажем украинским любителям джаза”, - сказала Н.КАТАМАДЗЕ.

В концертной программе также примут участие московские музыканты: трубач Константин КУЛИКОВ и перкуссионистка Анна ШЛЕНСКАЯ.