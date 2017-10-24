В башне Трампа в Нью-Йорке вывесили плакат с требованием освободить Сенцова (фото)

В башне Трампа (Trump Tower) в Нью-Йорке активистки Pussy Riot вывесили баннер с требованием освободить из российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова. Фото и видео на своей странице в Facebook разместила участница группы Мария Алехина.

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По ее словам, баннер со слоганом «Free Sentsov» («Свободу Сенцову») был сделан из сшитых степлером простыней. Внутри находились листовки с требованием освободить украинского режиссера, которые по мере разворачивания баннера разлетелись по зданию.

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После акции полиция перекрыла Trump Tower на полчаса.

Как известно, Сенцова задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Свою вину он не признал.